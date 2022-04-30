Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti ne kadar olacak? Avrasya Tüneli motosiklet tarifesi açıklandı





MOTOSİKLETLER İÇİN KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA GÜVENLİ BİR ALTERNATİF OLACAK

Avrasya Tüneli'nin özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçişinde alternatif olacağına işaret edilen açıklamada, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacağı ifade edildi. Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi: