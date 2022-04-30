Bu sene engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Kimler ikramiye alacak? Engelli maaşı bayramdan önce yatar mı?

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Engelli maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz bayram öncesi maaşlar hesaplara aktarılmıştı. Benzer bir kararının bu bayram da alınması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.