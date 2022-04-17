Kimteks hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimpur hisse eşit mi, oransal mı? KİMPUR (Kimteks) halka arz ne zaman?

Yoğun bir şekilde Kimteks halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. KİMPUR'un halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı. Kimteks (Kimpur) halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimteks halka arzına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
KİMTEKS POLİÜRETAN HALKA ARZ NE ZAMAN, EŞİT Mİ ORANSAL MI, HANGİ BANKALAR?
Talep toplama tarihleri henüz netleşmedi ancak talep toplama süresi 2 iş günüdür. Halka arz yöntemi oransal olacak.
Halka Arz Edilecek Pay (nominal değerli): 33.000.000 + 4.950.000 Ek Satış
Banka ve Aracı Kurumlar
Konsorsiyum Eş Liderleri
Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Üyeleri
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Banka ve aracı kurum bilgisi taslak izahnameden alınmıştır. Onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından bu bilgi netleşecektir.