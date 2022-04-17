Kimteks hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimpur hisse eşit mi, oransal mı? KİMPUR (Kimteks) halka arz ne zaman?

Yoğun bir şekilde Kimteks halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. KİMPUR'un halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı. Kimteks (Kimpur) halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Kimteks halka arzına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.