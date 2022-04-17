Metro Turizm satılıyor

Metro Turizm tarafından KAP'a yapılan 13 Nisan 2021 tarihli açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 oranında sahibi olduğu 100 milyon TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.