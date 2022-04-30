AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 1 litre benzin, motorin ne kadar, kaç TL oldu? 1 Mayıs İstanbul, Ankara mazot benzin fiyatları!

Bayram öncesi tüm sürücüleri ilgilendiren haber geldi. Son dakika gelişmesiyle birlikte AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 1 litre benzin, motorin ne kadar, kaç TL oldu? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Perşembe günü 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, Cuma kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Brent petrolün yükselişi akaryakıta zam olarak yansıdı. İşte 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul, Ankara mazot benzin fiyatları!
AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?
SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yapıldı.
Zam sonrası ise benzinin litre fiyatı megakent İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 NİSAN 2022
İSTANBUL
Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34
Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL
Avrupa yakasında bir litre motorinin fiyatı: 22,00 TL
Anadolu yakasında bir litre motorin fiyatı: 22,02 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 20.44 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22.10 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22.11 TL
BRENT PETROLDE SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor.
Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.