29 Nisan bugün 65 yaş aylığı, işsizlik ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı Engelli aylıkları ve 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi?

65 YAŞ MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir güvencesi olmayan ve ekonomik olarak geçimini sağlayamayan binlerce vatandaş 65 yaş aylığı almak istiyor. 65 yaşını doldurmuş ve ilgili kanunlarca gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşların yaşlılık aylığı için kurumlara başvurması yeterli oluyor. 65 yaş aylığı başvurusu yapmak için araştırma yapan vatandaşlar nereye başvuru yapacağını öğrenmek istiyor.

65 yaş aylığı veya yaşlılık aylığı başvurusu için ikametgah adresinizin kayıtlı olduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek başvuruda bulunmanız yeterli oluyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'Başvuruda Bulunuldu' belgesi verilmektedir. Yapılan başvuru sonucunda gerekli değerlendirmeler yapılarak 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılarak tarafınıza bilgilendirme yapılmaktadır.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstünü doldurmuş vatandaşlar yaşlılık aylığı alabilmek için başvuruda bulunmak istiyor. Fakat her resmi başvuruda olduğu gibi 65 yaş aylığı başvurusunda da sizden bazı belgeler istenmektedir. Yaşlılık aylığı başvurusu için istenilen belgeler şu şekildedir;

1) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

2) Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) ile

3) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.