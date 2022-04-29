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    • Ekonomi
    • 29.04.2022 11:58
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    • 29.04.2022 11:58
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    29 Nisan bugün 65 yaş aylığı, işsizlik ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı Engelli aylıkları ve 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi?

    Engelli ve yaşlığı aylığı ödemeleri hakkında aramalar bugün yoğunluk kazandı. Başkan Erdoğan bayram öncesi işsizlik maaşları, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ödemelerinin bayram öncesi yatacağını açıkladı. Hak sahipleri tarafından ödeme günleri merakla araştırılıyor. Peki, 29 Nisan bugün 65 yaş aylığı, işsizlik ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı Engelli aylıkları ve 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    29 Nisan bugün 65 yaş aylığı, işsizlik ve engelli maaşları yattı mı?

    Sosyal yardım ödemeleri ve maaşlar bayramdan önce yatacak mı sorusuyla ilgili resmi açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Öte yandan bugün engelli maaşı ve 65 yaş aylığı da hesaplara yatıyor. Peki, 29 Nisan bugün 65 yaş aylığı, işsizlik ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı Engelli aylıkları ve 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi? İşte detaylar...

    65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

    Yaşlılık yani 65 yaş aylığı ve engelli maaşları 29 Nisan Cuma günü hesaplara yatacak.

    2022 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

    Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1.084 lira 55 kuruş maaş ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruş. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelir kişi başı 1417 liranın altında ise maaş bağlanıyor.

    2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

    Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 865,76 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 1.298,63 lira aylık ödeniyor. Bu aylık için hanede kişi başına düşen gelir sınırı ise 1.417 lira.

        65 YAŞ MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Herhangi bir güvencesi olmayan ve ekonomik olarak geçimini sağlayamayan binlerce vatandaş 65 yaş aylığı almak istiyor. 65 yaşını doldurmuş ve ilgili kanunlarca gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşların yaşlılık aylığı için kurumlara başvurması yeterli oluyor. 65 yaş aylığı başvurusu yapmak için araştırma yapan vatandaşlar nereye başvuru yapacağını öğrenmek istiyor.

        65 yaş aylığı veya yaşlılık aylığı başvurusu için ikametgah adresinizin kayıtlı olduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek başvuruda bulunmanız yeterli oluyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'Başvuruda Bulunuldu' belgesi verilmektedir. Yapılan başvuru sonucunda gerekli değerlendirmeler yapılarak 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılarak tarafınıza bilgilendirme yapılmaktadır.

        Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstünü doldurmuş vatandaşlar yaşlılık aylığı alabilmek için başvuruda bulunmak istiyor. Fakat her resmi başvuruda olduğu gibi 65 yaş aylığı başvurusunda da sizden bazı belgeler istenmektedir. Yaşlılık aylığı başvurusu için istenilen belgeler şu şekildedir;

        1) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

        2) Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) ile

        3) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.

        ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Engelli aylığı desteğinden faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı için başvuruda Sağlık Kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık Kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

        Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından "başvuru alındı belgesi" verilmektedir. Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

        Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.
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        Haberler Ekonomi 29 Nisan bugün 65 yaş aylığı, işsizlik ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı Engelli aylıkları ve 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi?
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