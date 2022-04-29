Sosyal yardım ödemeleri ve maaşlar bayramdan önce yatacak mı sorusuyla ilgili resmi açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Öte yandan bugün engelli maaşı ve 65 yaş aylığı da hesaplara yatıyor. Peki, 29 Nisan bugün 65 yaş aylığı, işsizlik ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı Engelli aylıkları ve 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi? İşte detaylar...
65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?
Yaşlılık yani 65 yaş aylığı ve engelli maaşları 29 Nisan Cuma günü hesaplara yatacak.
2022 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1.084 lira 55 kuruş maaş ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruş. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelir kişi başı 1417 liranın altında ise maaş bağlanıyor.
2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?
Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 865,76 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 1.298,63 lira aylık ödeniyor. Bu aylık için hanede kişi başına düşen gelir sınırı ise 1.417 lira.