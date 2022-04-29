Turizmcinin yüzünü güldüren verileri TÜİK açıkladı! Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde yüzde 122,4 arttı

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde gecelik ortalama harcama 68 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 75 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 51 dolar olarak hesaplandı.

YABANCILAR TÜRKİYE'Yİ EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA ZİYARET ETTİ

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 148,1 artarak 6 milyon 451 bin 657 kişi oldu. Bunların yüzde 76,6'sını 4 milyon 943 bin 964 kişi ile yabancılar, yüzde 23,4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde, yabancı ziyaretçiler, Türkiye'yi yüzde 52,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 24 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 10,1 ile "alışveriş" yer aldı.