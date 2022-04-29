4C MEMUR EMEKLİLERİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI? 29 Nisan Memur emeklisi mayıs maaşları bugün yatacak mı?

Memur emeklilerinin bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala memur emeklileri 1100 TL bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. 27 Nisan'da yatırılmaya başlanan ikramiyelerin ardından memur emeklilerinin ikramiye ödemelerinin yatıp yatmadığı merak edildi. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Bağkur bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4B 1.100 TL Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 ÖDEME TARİHLERİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIYOR?
Emekliler geçtiğimiz yıl gelen 100 liralık zam ile emekli bayram ikramiyesini 1.100 TL olarak almaya başladı. Bu yılda aynı şekilde ödeme alınacak. Dul aylığı alanlara ise 550 lira Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.