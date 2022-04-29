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    • Ekonomi
    • 29.04.2022 16:00
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    • 29.04.2022 16:00
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    Piyasaların gözü nisan ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı! Nisan 2022 aylık enflasyon oranı ne kadar olacak?

    Son dakika haberi... Piyasada gözler 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK'in açıklaması öncesi AA Finans beklenti anketi yayınlandı. Ankete göre ekonomistler nisan ayında enflasyonun yüzde 5,96 oranında artmasının beklendiğini bildirdi.

    Gözler nisan enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Mayıs perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,78'ten yüzde 57,70'e yükseldi.

    Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
    Ocak 38,12 10,09 11,1
    Şubat 38,05 4,14 4,81
    Mart 44,78 5,34 5,46
    Nisan 57,7 5,96

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    Haberler Ekonomi Piyasaların gözü nisan ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı! Nisan 2022 aylık enflasyon oranı ne kadar olacak?
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