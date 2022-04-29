Avrupa'da enerji fiyatları tavan yaptı! Dikkat çeken istatistik açıklandı! En ucuz enerji Türkiye'de

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2021'in ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB ülkelerinde 2020 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 21,3 avro ödenirken, bu rakam 2021'in ikinci yarısında 23,7 avroya ulaştı.
AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,01 avro ödenirken, bu ülkeyi 10,91 avroyla Bulgaristan, 13,13 avroyla Hırvatistan, 13,17 avroyla Malta, 14,49 avroyla Hollanda, 14,77 avroyla Litvanya, 15,74 avroyla Polonya, 16,02 avroyla Romanya, 16,24 avroyla Slovakya, 17,11 avroyla Slovenya, 18,40 avroyla Finlandiya, 18,83 avroyla Çekya izledi.
AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hanehalkları 100 kilovatsaat elektriğe 34,48 avro ödedi. Bu ülkeyi 32,34 avroyla Almanya, 29,94 avroyla Belçika, 29,74 avroyla İrlanda, 28,16 avroyla İspanya, 26,04 avroyla İsveç, 23,60 avroyla İtalya, 23,04 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 22,85 avroyla Avusturya,21,70 avroyla Portekiz, 20,22 avroyla Fransa,19,89 avroyla Lüksemburg, 19,74 avroyla Yunanistan,19,39 avroyla Estonya, 18,86 avroyla Letonya takip etti.
DOĞAL GAZ FİYATI ARTTI
Yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 7,8 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat önceki yılın aynı döneminde 7 avro olarak belirlenmişti.