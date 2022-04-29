Avrupa'da enerji fiyatları tavan yaptı! Dikkat çeken istatistik açıklandı! En ucuz enerji Türkiye'de

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hanehalkları 100 kilovatsaat elektriğe 34,48 avro ödedi. Bu ülkeyi 32,34 avroyla Almanya, 29,94 avroyla Belçika, 29,74 avroyla İrlanda, 28,16 avroyla İspanya, 26,04 avroyla İsveç, 23,60 avroyla İtalya, 23,04 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 22,85 avroyla Avusturya,21,70 avroyla Portekiz, 20,22 avroyla Fransa,19,89 avroyla Lüksemburg, 19,74 avroyla Yunanistan,19,39 avroyla Estonya, 18,86 avroyla Letonya takip etti.

DOĞAL GAZ FİYATI ARTTI

Yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 7,8 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat önceki yılın aynı döneminde 7 avro olarak belirlenmişti.