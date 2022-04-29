150 milyarlık kaynak için uyanıklar harekete geçti: Birçoğunun tıyneti bozuk...

Başkan Erdoğan, ihracata yönelik yatırımcılara ve turizmcilere finansman desteğinin sağlanacağını açıklamış, 150 milyar TL kaynak ayrıldığını söylemişti.
BİRÇOĞUNUN TIYNETİ BOZUK...
Yeni teşvik paketinden yararlanmak için işadamlarının uyanıklık yaptığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında, "Birçoğu 150 milyar liralık kaynağın yüzde 9 faizle dağıtılacağını duyunca fatura ve sözleşme belgelendirme zorunluluğunu delmek için formüller üretmiş bile..." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Hepsini aynı kefeye koymuyorum.
Ama kimse kusura bakmasın.
Birçoğunun tıyneti bozuk...
Biliyorsunuz, ihracat ve turizme 150 milyar liralık ucuz kredi paketi müjdesi verildi. Paranın 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyarı ise turizmcilere...
Kime verilecek?
İhracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yatırım yapanlara... Öncelik de para yerli makine ve teçhizat yatırımlarına gidecek.
Yeni teşvik paketinde faiz yüzde 9...
KOBİ'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1.5 milyar lira limit var.
Vade ise 2 yılı ödemesiz, 3 ila 10 yıl arasında...
Müthiş bir fırsat...
Hem de kredinin kullandırılması konusunda geçmişten epeyce ders alınmış durumda...
Malum, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler hayatımıza ağırlıklı olarak 2017'de girdi. O dönemde 250 milyar TL bol kepçeden dağıtıldı. Krediler üretim artışı sağlamak için kullanılamadı. Alan dövize gitti, gayrimenkule koştu.
Kredi genişlemesi sonucu toplam talep artınca fiyatlarda baskı oluştu. Sonra bankalar yoğurdu üfleyerek yemeye başladı. Her önüne gelen krediyi alamadı. İşadamına ihracat, istihdam, yerli üretim, katma değer şartları konuldu.