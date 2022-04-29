3.250 bekçi aranıyor (Ekonomi haberleri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilan yayımladı. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında Polis Akademisi'nin http://www. pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Akademi; ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı, sözlü sınav aşamaları ile bekçi alımı sürecini tamamlayacak.

KİMLER BAŞVURACAK?

Başvuru için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 167 cm ve üstü boya sahip olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak gerekiyor.

TÜRK TELEKOM 10 MİLYARA DAYANDI

Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde, konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24.8'lik artışla 9.5 milyar TL'ye yükseltti. Şirket aynı dönemde 561 milyon TL net kâr elde etti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Beklentilerimizi karşılayan sonuçlarla 2022'ye iyi bir başlangıç yaptık" diye konuştu. 2022'nin ilk çeyreğinde 1.5 milyar liralık yatırıma imza attıklarını anlatan Önal, "Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilerde öncü olmak ve teknoloji alanında katma değeri yüksek girişimleri desteklemek için ekosistemimizi güçlendiriyoruz" dedi. Önal, fiber ağı 2019'dan bu yana yüzde 22.3 büyüterek 372 bin km'ye çıkardıklarını söyledi.

161 MİLYON DOLAR NET KâR

Türk Hava Yolları (THY), talepteki güçlü toparlanma ile yılın ilk çeyreğinde 161 milyon dolar net kâr elde etti. Ortaklığın yılın birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, 3.1 milyar dolar ile 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 10 aştı. Toplam gelirin yüzde 32'sini oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi.

VAKIF LEASİNG'İN NOTU YÜKSELDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Türkiye'nin ilk halka açık leasing şirketi olan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu iki basamak birden yükselterek A (tr)'den AA- (tr)'ye çıkardı. Görünümünü de stabil olarak teyit etti. KAP açıklamasında değerlendirmeye esas kriterler olarak; kârlılık göstergelerindeki iyileşmenin içsel öz kaynak yaratmayı desteklemesi, 2021'de NPL oranında gerçekleşen kayda değer iyileşme ve bu oranın sektör ortalamasının altında kalması, döviz volatilitesinin etkilerini hafifleten dengeli leasing alacakları ve finansal yükümlülükler, banka iştiraki olmanın avantajları gibi konulara dikkat çekildi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ MAYIS'TAN SONRA

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Mayıs'tan sonra inmeye başlayacak olan enflasyonla mücadele konusunda ciddi, kararlı adımlar atıldığını belirterek, "Halkımız bize güvensin, kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağız" diye konuştu. Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 42.8, 2023 sonunda yüzde 12.9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

ÇİFTE BAYRAM

Ramazan Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi. Turizmciler, gelen taleple çifte bayram yaptı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Özellikle popüler bölgelerde ve otellerde yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz. Talepler Ege ve Akdeniz bölgesi destinasyonları ile Kıbrıs'a yoğunlaştı" şeklinde konuştu. Otel fiyatlarının yüzde 50'ye yakın artış kaydettiğini ifade eden Bağlıkaya, Ramazan Bayramı döneminde Antalya ve Ege'deki her şey dahil bir tesiste iki yetişkinin 2 bin 100 ile 45 bin lira arasında parayla 4 gece tatil yapabileceğini söyledi.