2 milyon turist yola çıkıyor! Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hacim bekleniyor

Özellikle pandemi sürecinde devreye giren birçok yasağın kalkmış olması, 2 yıldan fazla süredir kısıtlamalardan sıkılan vatandaşın tatile yönelmesine yol açtı. Turizm sektörü temsilcilerine göre bu bayram tatili döneminde yaptıkları satışlar pandeminin henüz başlamadığı 2019'u da geride bıraktı.