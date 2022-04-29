2 milyon turist yola çıkıyor! Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hacim bekleniyor

Ramazan Bayram'ına artık sayılı günler kaldı. 2 Mayıs itibarıyla başlayan bayram dönemi için tatil hazırlıkları da neredeyse tamamlandı.
BÜYÜK BEKLENTİ
Tüketicilerin Akdeniz ve Ege kıyılarına ilgisi yoğun olurken, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu da talebin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı.
Özellikle pandemi sürecinde devreye giren birçok yasağın kalkmış olması, 2 yıldan fazla süredir kısıtlamalardan sıkılan vatandaşın tatile yönelmesine yol açtı. Turizm sektörü temsilcilerine göre bu bayram tatili döneminde yaptıkları satışlar pandeminin henüz başlamadığı 2019'u da geride bıraktı.