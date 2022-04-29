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    • Ekonomi
    • 29.04.2022 08:59
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    • 29.04.2022 09:11
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    2 milyon turist yola çıkıyor! Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hacim bekleniyor

    Yaklaşan bayram tatili öncesinde turizm sektörü, gelen taleplerden mutlu. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında ilgi yoğunlaşsa da, turizmciler Türkiye’nin dört bir tarafında hareketlilik yaşanacağına dikkat çekiyor. 2 milyon turistin Ramazan Bayramı'nda tatile çıkmasını turizmciler, 10 milyar liralık bir hacim oluşmasını bekliyor.

    2 milyon turist yola çıkıyor!

    Ramazan Bayram'ına artık sayılı günler kaldı. 2 Mayıs itibarıyla başlayan bayram dönemi için tatil hazırlıkları da neredeyse tamamlandı.

    BÜYÜK BEKLENTİ

    Tüketicilerin Akdeniz ve Ege kıyılarına ilgisi yoğun olurken, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu da talebin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı.

    Özellikle pandemi sürecinde devreye giren birçok yasağın kalkmış olması, 2 yıldan fazla süredir kısıtlamalardan sıkılan vatandaşın tatile yönelmesine yol açtı. Turizm sektörü temsilcilerine göre bu bayram tatili döneminde yaptıkları satışlar pandeminin henüz başlamadığı 2019'u da geride bıraktı.

        Koronavirüs döneminde zor günler geçiren turizimciler de heyecanlı. Hesaplanan rakamlar turizimcilerin de yüzünü güldürecek cinsten.

        Yapılan hesaplamalara göre; 2 milyon kişi büyük turizm hareketine katılacak. Bayramda oluşacak ekonomik hareketlilik ise 10 milyar lira.

        ESNAFIN BEKLENTİSİ

        Turizmde bu hesaplar yapılırken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da kendi hesabını yaptı.
            2 milyon turist yola çıkıyor!
            Haberler Ekonomi 2 milyon turist yola çıkıyor! Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hacim bekleniyor
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