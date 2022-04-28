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    • Ekonomi
    • 28.04.2022 15:49
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    • 28.04.2022 15:59
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    3 milyar lira hibe desteği açıklandı! Çiftçilere son dakika müjdesi

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi. 11. çağrı kapsamında çiftçilere ve kırsal alandaki diğer yatırımcılara toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlanması hedefleniyor.

    3 milyar lira hibe desteği açıklandı!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

    Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Üreticilerimize güç katacak desteklerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    TOPLAM HİBE TUTARI 3 MİLYAR LİRA
    Kirişci'nin paylaşımında söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

    Buna göre, IPARD destekleri kapsamında 11. çağrı ilanıyla yapılan başvurulardan 695'inin değerlendirilme süreci bu ay içinde tamamlandı.

        205 milyon lira destek sağlanan projeler hayata geçirildiğinde toplam 368 milyon liralık makine-ekipman ülke tarımına kazandırılmış olacak.

        11. çağrı kapsamında çiftçilere ve kırsal alandaki diğer yatırımcılara toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlanması hedefleniyor.

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        Haberler Ekonomi 3 milyar lira hibe desteği açıklandı! Çiftçilere son dakika müjdesi
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