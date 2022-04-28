Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.04.2022 09:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2022 09:03
    ABONE OL

    Türk Hava Yolları'ndan dev kar! Yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı

    Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmasıyla birlikte havacılık sektöründe oluşan gelir artışı Türk Hava Yollarının (THY) tablolarına da yansıdı. Dünyanın en çok yerine uçan havayolu şirketi olan THY, yılın ilk çeyreğinde 2,2 milyar TL kar açıkladı.

    THY’den dev kar! İlk çeyrekte rekor kırdı

    Türk Hava Yolları karlılığını artırmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisiyle birlikte düşüşe geçen uçuşlar ve ülkelerin sınırlarını kapatmasından dolayı küresel anlamda yavaşlayan havayolu trafiği yeniden artışa geçti. Ülkemizin dünyanın en büyük havalimanlarına sahip olması, lokasyonu, Türk Hava Yolları'nın destinasyon seçeneklerinin çokluğu kârlılıkta büyük artışları beraberinde getirdi.

    Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda 2 milyar 220 milyon lira Kâr elde ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin kârı 438 milyon liraydı. Şirket böylece son bir yılda kârlılığını yüzde 407 oranında artırmış oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Derece yaptılar ödülü kazandılar
    Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları'ndan dev kar! Yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
        SON DAKİKA