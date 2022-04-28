Bağkur bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri neden yatmadı? 4B 1.100 TL Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!

*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?



Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

*İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?



Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.