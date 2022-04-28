1100 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesi yatacak ikramiyeler için bekleyiş içerisinde. Emeklilere 1.100 lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Peki, Bağkur bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri neden yatmadı? 4B 1.100 TL Emekli ikramiyeleri tahsis no sorgulama!
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 ÖDEME TARİHLERİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIYOR?
Emekliler geçtiğimiz yıl gelen 100 liralık zam ile emekli bayram ikramiyesini 1.100 TL olarak almaya başladı. Bu yılda aynı şekilde ödeme alınacak. Dul aylığı alanlara ise 550 lira Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.