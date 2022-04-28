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    • Ekonomi
    • 28.04.2022 09:08
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    • 28.04.2022 09:08
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    2022 evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım parası sorgulama ekranı...

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş 2022 evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekonomi gündeminde en merak edilen konular arasında yer alıyor ve sabahın erken saatlerinden bu yana araştırmalarını hızlandıran evde bakım maaşı alan vatandaşlar Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye alıp alamayacağını öğrenmek istiyor. Peki Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım parası sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

    takvim.com.tr
    2022 evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı?

    2022 evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım parası sorgulama ekranına nasıl ulaşılır araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her ay evde bakım parası desteğinden yararlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor bir yandan da bayram öncesi maaşlarını almak istiyor. İşte tüm bilgiler...

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

    Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli ve yaşlı maaşlarını öne çekerek Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi.

        EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

        2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek. 6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi 2022 evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım parası sorgulama ekranı...
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