2022 evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım parası sorgulama ekranı...

2022 evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım parası sorgulama ekranına nasıl ulaşılır araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her ay evde bakım parası desteğinden yararlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor bir yandan da bayram öncesi maaşlarını almak istiyor. İşte tüm bilgiler...
2022 EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?
Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli ve yaşlı maaşlarını öne çekerek Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi.