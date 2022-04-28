Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı

Her bir garantili finansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilecek.