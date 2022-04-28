İmaş Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İmaş ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

İmaş ne zaman işlem görecek? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. 20-22 Nisan'da halka arzı yapılan İmaş'ın borsada ne zaman işlem göreceği ve halka arz sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, İmaş ne zaman işlem görecek? İmaş Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İMAŞ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
İmaş Makina'nın borsada işlem göreceği tarih ve halka arz sonuç tarihi duyurulmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.
İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.
İMAŞ MAKİNA HALKA ARZ DETAYLARI
Şirket: İmaş Makina Sanayi A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker: IMASM
Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 30.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 37.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü: 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
7.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)