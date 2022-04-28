Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.04.2022 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2022 09:20
    ABONE OL

    İmaş Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İmaş ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

    İmaş ne zaman işlem görecek? İmaş Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle yatırımcı vatandaşlar konuya dair güncel bilgileri edinmek istiyor ve İmaş Makine halka arz, borsa işlem bilgilerini öğrenmek amacıyla araştırmalarını hızlandırdı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    İmaş ne zaman işlem görecek?

    İmaş ne zaman işlem görecek? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. 20-22 Nisan'da halka arzı yapılan İmaş'ın borsada ne zaman işlem göreceği ve halka arz sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, İmaş ne zaman işlem görecek? İmaş Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    İMAŞ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    İmaş Makina'nın borsada işlem göreceği tarih ve halka arz sonuç tarihi duyurulmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

    İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.

    İMAŞ MAKİNA HALKA ARZ DETAYLARI

    Şirket: İmaş Makina Sanayi A.Ş.

    Borsa Kodu/Ticker: IMASM

    Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı

    Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 30.000.000,00 TL nominal

    Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 37.000.000,00 TL nominal

    Halka Arz Miktarı ve Türü: 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

    7.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)

        Toplam: 14.000.000 TL nominal

        Halka Arz Büyüklüğü: 210.000.000 TL

        Halka Açıklık Oranı: %37,84

        Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

        Halka Arz Tarihleri: 20 - 22 Nisan 2022

        Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

        Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı: Ana Pazar

        Tahsisatlar: 4.200.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%30)

        8.400.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%60)

        1.400.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

        Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        En büyüğü İstanbul’da! 250 tane bekleniyor
        Haberler Ekonomi İmaş Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İmaş ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...
            SON DAKİKA