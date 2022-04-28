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    • Ekonomi
    • 28.04.2022 09:58
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    • 28.04.2022 11:51
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    Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar! 500 TL basılacak mı?

    Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu"nu açıkladı. Şahap Kavcıoğlu, "Ekonominin istihdam oluşturma kapasitesi sürekli artıyor. İşgücüne katılım oranı artarken işsizlik oranı geriledi. Türkiye salgın sonrasında OECD ülkeleri arasında istihdamını en fazla artıran ülke oldu." dedi. 2022 yıl sonu enflasyon tahmini ise belli oldu. Kavcıoğlu 500 TL banknot iddialarıyla ilgili, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok" dedi.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu!

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum gerçekleştirdi. Açıklamalarda istihdam vurgusu dikkat çekti. Kavcığlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Türkiye salgın sonrasında OECD'de istihdamını en çok artıran ülke oldu" ifadelerini kullandı.

    Kavcıoğlu Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel ekonomiyi emtia ve tedarik zinciri kanalları üzerinden etkilediğini belirterek "arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte. Dünyada manşet ve çekirdek enflasyon yüksek seviyelere ulaştı" değerlendirmesini yaptı.

    "BÜYÜMEYE EN ÇOK SANAYİ VE HİZMETLER.."

    Kavcıoğlu Türkiye ekonomisine dair "Büyümeye en büyük katkı sanayi ve hizmetlerden geldi. Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte. Yatırım harcamaları güçlü bir artış eğiliminde. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

        Rusya ve Ukrayna'ya ihracatın azalırken AB'ye ihracatın arttığını, bu nedenle kayıpların telafi edildiğini kaydeden Kavcıoğlu şu açıklamaları yaptı:

        LİRALAŞMA STRATEJİSİ

        "Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ithalat ilk çeyrekte yükseldi. Miktar bazında ihracat ithalata karşı belirgin iyileşme gösterdi. Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumu hale getirilecektir. "

        Enflasyona dair ise Kavcıoğlu "İlk çeyrekte küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artış enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi oldu. Yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri gibi arz yönlü unsurlar enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

        MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

        Enflasyonun 2022 yıl sonunda %42,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yıl sonunda %12,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %38,7-46,9 aralığında orta noktası %42,8 gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

            Merkez Bankası'nın 2022 ve 2023 yılı içni petrol fiyatları tahmini netleşti. Buna göre TCMB'nin 2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 102,2 dolar, 2023 yılı için tahmini 93,9 dolar oldu.

            MAYIN AYINDAN SONRA AŞAĞI İNECEK

            Sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Kavcıoğlu daha sonra soru-cevap bölümüne geçti. Burada yaptığı açıklamada Kavcıoğlu, "Enflasyon konusunda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Enflasyonun öngördüğümüz patika içinde düşme eğilimine gireceğini öngörüyoruz. Bizim öngördüğümüz patika içinde Mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başladığını görüyoruz" dedi.

            500 TL İDDİASI

            Öte yandan Merkez Bankası 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, "Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok." dedi.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar! 500 TL basılacak mı?
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