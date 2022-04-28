500 TL İDDİASI

Öte yandan Merkez Bankası 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, "Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok." dedi.