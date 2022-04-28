Ekmeğe zam geldi mi, kaç TL oldu? İstanbul'da ekmek fiyatları 4.5 TL mi oldu? 1 Mayıs'tan itibaren ekmeğe zam mı gelecek?





İl il ramazan pidesi fiyatları



Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayında 300 gram sade pide 5 TL, 300 gram yumurtalı pide ise 7,5 TL'den satılacak. Aynı zamanda ekmek fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 3 TL şeklinde belirlendi. 250 gram çavdar ekmeği 6 TL olurken, simit ve poğaça da 3,5 TL olarak belirlendi.



Nazilli Fırıncılar Odası Mahmut Tekin, 280 gram ramazan pidesinin 5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.



Eskişehir'de Ramazan Pidesinin fiyatı belli oldu. Ramazan Pidesi 270 gram olarak üretilecek ve 5 liradan satılacak.



Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararına göre 300 gram pide Manisa genelinde 5 liradan satışa sunulacak.



Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" dedi.



Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı.