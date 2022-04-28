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    • Ekonomi
    • 29.04.2022 09:16
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    • 29.04.2022 09:17
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    Ekmeğe zam geldi mi, kaç TL oldu? İstanbul'da ekmek fiyatları 4.5 TL mi oldu? 1 Mayıs'tan itibaren ekmeğe zam mı gelecek?

    Ekmek fiyatlarına zam mı gelecek? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Ekmek fiyatları ile ilgili yeni açıklama geldi. Fiyatlara zam yapılacağı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

    İstanbul’da ekmek fiyatları 4.5 TL mi oldu? Ekmeğe zam geldi mi, kaç TL oldu? 1 Mayıs’tan itibaren ekmeğe zam mı gelecek?

    Ekmek fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da ekmeğe zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Artan maliyetler ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle ekmeğe zam geleceği ileri sürüldü. Peki, İstanbul'da ekmek fiyatları 4.5 TL mi oldu? Ekmeğe zam geldi mi, kaç TL oldu? 1 Mayıs'tan itibaren zam mı gelecek? İşte merak edilenler!

    EKMEK 4,5 TL Mİ OLACAK?

    Sosyal medyada dolaşan iddialara göre 1 Mayıs'ta ekmeğe 4,5 TL zam gelecek. Ancak konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

    EKMEK KAÇ TL, EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?

    İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı fırınlar, 210 gram ekmeği 3 TL'ye satıyor.

    İstanbul'da ekmek 3 lira oldu. İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi. İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.

        İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL?

        İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.



        İl il ramazan pidesi fiyatları

        Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayında 300 gram sade pide 5 TL, 300 gram yumurtalı pide ise 7,5 TL'den satılacak. Aynı zamanda ekmek fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 3 TL şeklinde belirlendi. 250 gram çavdar ekmeği 6 TL olurken, simit ve poğaça da 3,5 TL olarak belirlendi.

        Nazilli Fırıncılar Odası Mahmut Tekin, 280 gram ramazan pidesinin 5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

        Eskişehir'de Ramazan Pidesinin fiyatı belli oldu. Ramazan Pidesi 270 gram olarak üretilecek ve 5 liradan satılacak.

        Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararına göre 300 gram pide Manisa genelinde 5 liradan satışa sunulacak.

        Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" dedi.

        Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı.
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        Haberler Ekonomi Ekmeğe zam geldi mi, kaç TL oldu? İstanbul'da ekmek fiyatları 4.5 TL mi oldu? 1 Mayıs'tan itibaren ekmeğe zam mı gelecek?
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