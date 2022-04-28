İngiliz zincir marketler hayat pahalılığına karşı indirime gidiyor

Asda'nın açıklamasında, market zincirinin yaptığı bir araştırmaya göre İngiltere'de her 10 tüketiciden 9'unun enflasyon baskısından dolayı endişeli olduğu, yüzde 87'nin ise bu yıl gıda ürünlerinde fiyatların artmaya devam etmesini beklediği belirtildi.

Market zincirinin açıklamasında, fiyat indirimlerinin taze sebze, meyve, et ve donduruluş gıda ürünlerini kapsamasının planlandığına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Asda'nın ortaklarından Mohsin Issa, "Artan hayat pahalılığı karşısında hane halkının bütçesinin daraldığının farkındayız. Bu zor zamanda müşterilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.