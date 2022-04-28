İngiliz zincir marketler hayat pahalılığına karşı indirime gidiyor

Ülkede enflasyonun yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirleri arasında yer alan Asda belirli temel gıda ürünlerinde yüzde 12, Morissons ise yüzde 13 indirim uygulanacağını bildirdi.
Ülkenin üçüncü en büyük süpermarket zinciri Asda'dan yapılan açıklamada, 100 temel ürünün fiyatlarının yıl sonuna kadar düşük tutulabilmesi için zincirin 73 milyonun üzerinde yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.
Asda'nın açıklamasında, market zincirinin yaptığı bir araştırmaya göre İngiltere'de her 10 tüketiciden 9'unun enflasyon baskısından dolayı endişeli olduğu, yüzde 87'nin ise bu yıl gıda ürünlerinde fiyatların artmaya devam etmesini beklediği belirtildi.
Market zincirinin açıklamasında, fiyat indirimlerinin taze sebze, meyve, et ve donduruluş gıda ürünlerini kapsamasının planlandığına dikkat çekildi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Asda'nın ortaklarından Mohsin Issa, "Artan hayat pahalılığı karşısında hane halkının bütçesinin daraldığının farkındayız. Bu zor zamanda müşterilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin dördüncü en büyük süpermarket zinciri Morissons'ın açıklamasında ise içerisinde tavuk, sosis, mısır gevreği, un, ekmek gibi temel besin ürünlerinin olduğu toplam 500 üründe fiyat indirimlerinin yapıldığı hatırlatıldı.
Morissions'ın Üst Yöneticisi David Potts ise, "Müşterilerimizin finansal baskı altında olduğunun farkındayız. Market harcamalarına gelince, onlara yardımcı olmak için üstümüze düşeni yapacağız." İfadelerini kullandı.
Ülkenin üçüncü en büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ise en çok tercih edilen 150 üründe fiyat indirimine gittiklerini duyurdu.
İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, ülkede yaklaşık 1 milyon tüketici son dönemde artan fiyatlar nedeniyle daha çok indirimli ürün satışlarıyla bilinen Aldi ve Lidl'dan alışveriş yapmaya başladı.
İNGİLTERE'DE PERAKENDE SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ
Britanya Endüstri Konfederasyonu'ndan (CBI) yapılan açıklamada, geçen ay 9 seviyesinde olan perakende satışları öncü verisinin, nisanda eksi 35'e düştüğü bildirildi.
Açıklamada, son aylarda hayat pahalılığının ciddi şekilde artış kaydettiği ülkede, yükselen enerji ve gıda fiyatları nedeniyle halkın perakende harcamalarını kıstığı belirtildi.