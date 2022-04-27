Sosyal Güvenlik Kurumu yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenmesi halinde evlenme ödeneği yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) evlenme ödeneği ile yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenmesi halinde toplu ödeme yapıyor. Bu ödeme en son alınan geliraylığın 2 yıllık tutarı kadar oluyor. Buna göre aylık bin 500 lira geliri olan, 36 bin lira evlenme desteği alıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında birikim yapanlar da 27 yaşından önce ilk evliliklerini yaptıklarında 16 bin 400 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Uygulama ile Şubat ayı sonu itibariyle 6 bin 322 kişiye 74 milyon 280 bin lira devlet katkısı ödemesi gerçekleştirildi. (Hazal ATEŞ)
MARKETLER İNDİRİMDE AMA BİZDE DEĞİL!
Türkiye'de zincir marketlerin yaptığı fahiş zamlar tartışılırken, ABD ve Avrupa'da zirve yapan enflasyona karşı bazı ülkelerdeki marketler tüketiciye destek kararı aldı. Bunlara son örnek İngiltere'den geldi. İngiltere'de iki süpermarketler zinciri Asda ve Morrisons, fiyatlarda enflasyonun üzerinde indirim yapacağını açıkladı. Asda, 100 üründe fiyatları düşürmek için 73 milyon sterlin harcayacağını duyurdu. İngiltere'nin marketleri artan enflasyon karşısında müşterileri tutmak için savaşırken, Morrisons da 500 üründe fiyatları indirdi. Yüzde 13 indirilecek fiyatların yıl sonuna kadar artırılmayacağı duyuruldu.
TWİTTER ARTIK 'ELLON'DE
Haftalardır süren Twitter düğümü çözüldü. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Twitter'da bundan sonra nelerin değişeceği merak konusu oldu. Musk'ın yönetimindeki Twitter'ın 280 karakter olan paylaşım limitini artırması bekleniyor. Atılan tweet'lerin düzenlenmesine imkan tanıyan 'edit butonu'nun gelmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Musk takipçilerine böyle bir özellik isteyip istemeyeceklerini sormuş ve anketten 'evet' yanıtı çıkmıştı. Ünlü milyarderin Premium Blue hizmetini daha cazip hale getirip, 'mavi tik'i bu hizmeti alan kullanıcılara açacağı da konuşuluyor.
ÇİN 'KUŞ'KUSU
Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey, satıştan yaklaşık 860 milyon dolar gelir elde edecek. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, satın almayla Çin'in platform üzerindeki nüfuzunun arttığını söyledi.