Sosyal Güvenlik Kurumu yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenmesi halinde evlenme ödeneği yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) evlenme ödeneği ile yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenmesi halinde toplu ödeme yapıyor. Bu ödeme en son alınan geliraylığın 2 yıllık tutarı kadar oluyor. Buna göre aylık bin 500 lira geliri olan, 36 bin lira evlenme desteği alıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında birikim yapanlar da 27 yaşından önce ilk evliliklerini yaptıklarında 16 bin 400 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Uygulama ile Şubat ayı sonu itibariyle 6 bin 322 kişiye 74 milyon 280 bin lira devlet katkısı ödemesi gerçekleştirildi. (Hazal ATEŞ)