Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri başladı! Bakan Muş'tan önemli açıklamalar





Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye ve BAE'nin, ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve derin şekilde geliştirme imkanına kavuşacağına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde şubat ayında Abu Dabi ve Dubai'ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, BAE ile kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar aralamıştır. Bu temaslar, ayrıca burada başlangıcını yaptığımız Kapsamlı Ekonomik Ortalık Anlaşması müzakerelerinin de temelini oluşturmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri, 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin halihazırda Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumundadır.



Mal ticareti ile birlikte, müteahhitlikten, lojistiğe, finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme değin çeşitli hizmet sektörlerinde önde gelen pek çok Türk firması, BAE'de başarılı işlere imza atmaktadır. Emirliklerin kamu iştirakleri ve firmaları, ülkemizde farklı sektörlerde etkin biçimde faaliyet göstermekte olup, BAE'nin ülkemizdeki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, bizler bu müzakerelerde yalnızca mal ticaretini kapsayan alışılagelmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmiyor, adından da anlaşılacağı üzere geleceğin küresel ticari dinamikleri ile uyumlu yeni nesil bir anlaşma modelini hayata geçirmek üzere yola çıkıyoruz."