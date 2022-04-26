Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmaları mayıs ayında bitireceğiz





Hayatının 30 yılını çalışma ekonomisi üzerine adadığını, bu alanda dersler verdiğini ve çalışma hayatının bütün zorluklarını aşağı yukarı bilen, bunlarla ilgili çalışmaları ve kitapları olan birisi olduğunu anlatan Bilgin, çalışma hayatının sorunlarını bildiklerini ve bu sorunların çözümü için de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası büyük krizler yaşandığına ancak Türkiye'nin sağlıktan eğitime, sosyal güvenlikten çalışma hayatına her alanda enflasyon şartlarına rağmen yurttaşların hizmetinde olduğuna dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin salgın sürecini başarılı şekilde yürüttüğünü ve batılı ülkelerde anlatılan hikayelerin yerine bambaşka bir hikaye yazdığını kaydetti.