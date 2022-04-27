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    • Ekonomi
    • 27.04.2022 12:12
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    • 27.04.2022 12:19
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    Rekabet Kurulu'ndan yem üretimi ve satışı yapan 4 firmaya 159 milyon TL ceza

    Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

    Rekabet Kurulu’ndan 4 firmaya rekor ceza

    Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

    İşte Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama
    Yem firmalarının anlaşma ve/veya uyumlu eylemde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
    25.04.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca;
    A. 1) Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.,
    2) C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,
    3) Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
    4) Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.

    unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine,

    B. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine,

    C. Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından anılan teşebbüslere Kanun'un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

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    Haberler Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan yem üretimi ve satışı yapan 4 firmaya 159 milyon TL ceza
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