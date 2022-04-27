Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamam! Dev proje adım adım sona yaklaşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS'nin yüksek teknolojiye sahip kıyı hidroteknik yapılarının Türk ve Rus uzmanlar tarafından tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Nükleer santrallere termal mekanik ekipmanı soğutmak için gerekli suyu sağlayacak olan kıyı tesislerinin inşası, Akkuyu Nükleer Santrali'ni işletime alma çalışmalarının en önemli adımlarından biridir. Şuna dikkat çekmek isterim ki; deniz suyu, reaktörün soğutulmasında direkt olarak kullanılmamaktır. Dolayısıyla deniz suyu, radyasyona maruz kalmadan ikincil çevrimdeki buharı soğutmak için türbin kondansatörlerine aktarılır. İnşa edilen nükleer santralin su tahliye sisteminin önemli aşamasını tamamlayan çalışanlarımıza, profesyonellikleri ve mükemmel çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."

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