Havalar ısındı meyve ve sebzede fiyatlar düştü





FİYATLAR 5-10 TL ARASINA KADAR GERİLEYECEK

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sıcak havaların bereketiyle geldiğini söyledi. Tavşan, "Ürünlerde fiyat düşüşleri başladı. Hallerde bunu görüyoruz. Pazara da yansıyor. Fiyatlar daha da düşecek. Ortalama 5 ila 10 TL arasına kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Bu da enflasyona olumlu yansıyacak" dedi. Bu dönemde fasulye ve kapya biberde ürünün az olduğunu aktaran Tavşan, "Karpuz ve kavunda da yeterli ekim yok. O nedenle fiyatlar şimdilik yüksek" diye konuştu.

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