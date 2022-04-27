Havalar ısındı meyve ve sebzede fiyatlar düştü

Türkiye'de uzun zamandır gündemden düşmeyen sebze-meyve fiyatlarında gerileme başladı. Bu yıl uzun süren soğuk hava dalgası ve ihracatta oluşan yoğun talebin yarattığı arz düşüklüğüne üreticinin maliyet artışı, Ukrayna krizi nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve fırsatçılar da eklenince özellikle sera ürünlerinde fiyatlar tavan yaptı.
Bir kilogram patlıcan 60 lirayı, biber 40, domates ise 30 lirayı gördü. Ancak havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda düşüş semt pazarlarında görülürken, gerileyen fiyatlarla vatandaşın yüzü güldü.
EN ÇOK KABAK VE SALATALIK DÜŞTÜ
İstanbul'da pazarlarda en çok fiyatı düşen ürünlerin başında kabak ve salatalık geliyor. Bu iki ürün halde 6 TL'ye kadar gerilerken, pazarda 7-8 liradan tezgahta yerini aldı. Patlıcan fiyatı tezgâhta 10-15 liraya kadar geriledi. Pazarda domates fiyatı 8 ila 15 TL arasında değişirken, dolmalık biber de 10, sivri biber ise 15 TL'den satışa sunuldu.