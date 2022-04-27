Bayram ikramiyeleri için beklenen gün geldi çattı. Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, 27 Nisan bugün bayram ikramiyeleri neden yatmadı? Memur emeklileri ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur 4C ikramiye ödeme takvimi!
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri yarın, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler cuma yapılacak. 4/C'li memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de 29 Nisan'da yapılacak.