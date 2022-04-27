27 Nisan bugün bayram ikramiyeleri neden yatmadı? Memur emeklileri ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur 4C ikramiye ödeme takvimi!

YENİ BAŞVURANA DA VAR

Nisan ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak. Kanuna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dulyetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

DUL VE YETİM İÇİN ORAN

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 550 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 275 lira ikramiye verilecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylığı bulunmayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 825 lira ikramiye sahibi olacak.