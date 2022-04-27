Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.04.2022 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 09:02
    ABONE OL

    27 Nisan bugün bayram ikramiyeleri neden yatmadı? Memur emeklileri ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur 4C ikramiye ödeme takvimi!

    Emekli bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi açıklanmıştı. Bayrama sayılı zaman kala vatandaşlar bayram alışverişini yapabilmek için emekli ikramiyelerinin ödeneceği günü merakla araştırmaya başladı. İkramiyeler bugünden itibaren hesaplarda olacak. Peki, 27 Nisan bugün bayram ikramiyeleri neden yatmadı? Memur emeklileri ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur 4C ikramiye ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    27 Nisan bugün bayram ikramiyeleri neden yatmadı?

    Bayram ikramiyeleri için beklenen gün geldi çattı. Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, 27 Nisan bugün bayram ikramiyeleri neden yatmadı? Memur emeklileri ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur 4C ikramiye ödeme takvimi!

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
    4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri yarın, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.
    4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler cuma yapılacak. 4/C'li memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek.

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak
    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de 29 Nisan'da yapılacak.

        YENİ BAŞVURANA DA VAR

        Nisan ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak. Kanuna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dulyetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

        DUL VE YETİM İÇİN ORAN

        Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 550 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 275 lira ikramiye verilecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylığı bulunmayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 825 lira ikramiye sahibi olacak.

        4 YILDA 89 MİLYAR LİRA

        Yapılan yasal düzenlemeyle 2018'den itibaren emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er lira ikramiye verilmeye başlanmıştı. İkramiyeler 2021'de 100 liralık artışla 1.100 liraya yükseltilmişti. Geçen dört yıllık sürede toplam bayram ikramiyesi ödemesi 89 milyar liraya ulaştı. Emekliye verilen bayram ikramiyesi borçlarından dolayı haczedilemiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Elektrik siyaseti tutmayan Kılıçdaroğlu’na yeni yöntemler
        Haberler Ekonomi 27 Nisan bugün bayram ikramiyeleri neden yatmadı? Memur emeklileri ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur 4C ikramiye ödeme takvimi!
            SON DAKİKA