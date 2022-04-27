Bodrum'da doluluk yüzde 80'i aştı! Gecelik oda fiyatları 10 bin Euro'ya kadar çıktı

Turizmciler tatil sezonunu Ramazan Bayramı'yla açacak. Özellikle sahil bölgelerine adeta tatil göçü yaşanırken, yoğun talep fiyatları da yukarı çekti. Doluluk oranları şimdiden Çeşme'de yüzde 70'i, Bodrum'da yüzde 80'i aşarken, tatilcilere her fiyata seçenek bulunuyor. Buna rağmen çok uçuk rakamlar da görülüyor. Bodrum'da bir oda fiyatı 10 bin euroya kadar çıkabiliyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "6 yaşındaki çocuğu ile birlikte bayramda Çeşme'ye gelen bir çift, nitelikli butik otellerimizde 3 günlük oda-kahvaltı konaklama için 3 bin lira civarında ödeme yapacak. 4 ya da 5 yıldızlı oteller düşünülürse fiyat 2 bin-2 bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabilecek" dedi. Otel rezervasyonlarının yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu anlatan Demir, bu hafta içinde yüzde 80-90 doluluğa ulaşılmasını beklediklerini söyledi.