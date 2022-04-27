Bodrum'da doluluk yüzde 80'i aştı! Gecelik oda fiyatları 10 bin Euro'ya kadar çıktı

Turizmciler tatil sezonunu Ramazan Bayramı'yla açacak. Özellikle sahil bölgelerine adeta tatil göçü yaşanırken, yoğun talep fiyatları da yukarı çekti. Doluluk oranları şimdiden Çeşme'de yüzde 70'i, Bodrum'da yüzde 80'i aşarken, tatilcilere her fiyata seçenek bulunuyor. Buna rağmen çok uçuk rakamlar da görülüyor. Bodrum'da bir oda fiyatı 10 bin euroya kadar çıkabiliyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "6 yaşındaki çocuğu ile birlikte bayramda Çeşme'ye gelen bir çift, nitelikli butik otellerimizde 3 günlük oda-kahvaltı konaklama için 3 bin lira civarında ödeme yapacak. 4 ya da 5 yıldızlı oteller düşünülürse fiyat 2 bin-2 bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabilecek" dedi. Otel rezervasyonlarının yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu anlatan Demir, bu hafta içinde yüzde 80-90 doluluğa ulaşılmasını beklediklerini söyledi.
YÜZDE 100'E ULAŞILIR
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de yüzde 80 doluluk yakalandığını, son dakikacılarla oranın artacağını belirterek, "Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk bekliyoruz" dedi. Otellerin her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet verdiğini kaydeden Dengiz, şöyle konuştu: "Gecelik kişi başı bin liradan başlayan oteller olduğu gibi, 8 bin liraya da oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı 10 bin euroya (yaklaşık 158 bin lira) kadar çıkıyor."
KÂRAVAN
Bayrama sayılı günler kala kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'de kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70, karavan ile kamp yapacakların ise kişi başı ortalama 100 lira ödemesi gerekiyor. Kamp ücreti; Gümüldür'de çadırda 85, karavanda 100, Foça'da çadır ve karavanda 75 lira olarak uygulanıyor. Menderes'te ise çadır başına 110, karavan için 200 lira ücret alınıyor.