28 Nisan 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? 💥Benzine motorine BAYRAM İNDİRİMİ! Motorine 1 TL indirim mi gelecek? BP SHELL OPET indirimli akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesinde sürücüler akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak ediyor. Brent petrol fiyatlarının 105 dolara kadar gerilemesi de indirim beklentilerini arttırdı. Sektör kaynakları, 22 TL üstünde satılan motorin fiyatları için çarşamba gece yarısından geçerli olmak üzere bir indirim geleceğini iddia etti. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine 1 TL indirim mi gelecek? Benzin ve motorine indirim mi geldi? İşte tüm detaylar!
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Benzin ve motorin fiyatlarına 27 Nisan Çarşamba itibarı ile henüz indirim gelmedi.
Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi. Bu nedenle, akaryakıtta indirim beklentisi bulunuyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 NİSAN 2022
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL