28 Nisan 1.100 TL 4/B Bağkur ikramiyeleri yattı mı, neden yatmadı? 4/B Bağkur'lu ikramiye sorgulama: Ödeme günü 22, 23, 24, 25, 26 olanlar...

Bayram ikramiyelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeler verilecek. Emekliler 1.100 TL ikramiye alacak. 26 Nisan'da ilk ödeme yapıldı. Sıra Bağkur'lulara geldi. Peki, 28 Nisan 1.100 TL 4/B Bağkur ikramiyeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte detaylar!
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 ÖDEME TARİHLERİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIYOR?
Emekliler geçtiğimiz yıl gelen 100 liralık zam ile emekli bayram ikramiyesini 1.100 TL olarak almaya başladı. Bu yılda aynı şekilde ödeme alınacak. Dul aylığı alanlara ise 550 lira Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.