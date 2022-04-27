Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak? İşsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı, VGM bursları, emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahipleri işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı maaşlarının ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, İŞKUR işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı Emekli, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
İŞŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde yatırılıyor.
İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor. Daha önce bayramlarda işsizlik maaşı ödemeleri öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır." açıklamasını yaptı.