Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak? İşsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı, VGM bursları, emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli ve yaşlı maaşlarını öne çekerek Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Bu süreç kişinin elde ettiği maaşa ve aynı zamanda çalışma süresine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

- 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 180 gün işsizlik maaşı alabilmektedir.

- 900 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 240 gün işsizlik maaşı alabiliyor.

- 1080 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler ise, 300 gün süre ile işsizlik maaşı alma hakkını elde etmektedir.

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.