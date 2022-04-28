Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 27 Nisan SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda SGK, SSK ve Bağkur'lulara verilen ikramiye bu yıl da emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri şöyle:
4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
YENİ BAŞVURANA DA VAR
Nisan ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak. Kanuna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dulyetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.