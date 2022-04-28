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    • Ekonomi
    • 28.04.2022 07:10
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    • 28.04.2022 07:10
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    27 Nisan SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı? 4/A 4/B 4/C Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama!

    Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 27 Nisan SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban Bayramı’nda SGK, SSK ve Bağkur’lulara verilen ikramiye bu yıl da emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    27 Nisan SSK-Bağkur’lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı?

    Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 27 Nisan SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda SGK, SSK ve Bağkur'lulara verilen ikramiye bu yıl da emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar…

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri şöyle:

    4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

    YENİ BAŞVURANA DA VAR

    Nisan ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak. Kanuna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dulyetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

        DUL VE YETİM İÇİN ORAN

        Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 550 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 275 lira ikramiye verilecek.

        Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylığı bulunmayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 825 lira ikramiye sahibi olacak.

        4 YILDA 89 MİLYAR LİRA

        Yapılan yasal düzenlemeyle 2018'den itibaren emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er lira ikramiye verilmeye başlanmıştı. İkramiyeler 2021'de 100 liralık artışla 1.100 liraya yükseltilmişti. Geçen dört yıllık sürede toplam bayram ikramiyesi ödemesi 89 milyar liraya ulaştı. Emekliye verilen bayram ikramiyesi borçlarından dolayı haczedilemiyor.
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        Haberler Ekonomi 27 Nisan SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı? 4/A 4/B 4/C Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama!
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