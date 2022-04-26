ABD'li yatırımcılar rotayı Türkiye'ye çeviriyor! "Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inanç arttı"

Nebati görüşmelerde Türkiye'nin güçlü kamu maliyesine, bankacılık sektörüne, düşük borçluluğuna, son yıllardaki dengeli büyüme görünümüne ve özellikle ihracatta gözlenen güçlü performansa dikkati çekerek, genç ve dinamik nüfus, nitelikli iş gücü, zengin üretim ekosisteminin yanı sıra atılan bütüncül ve kararlı adımların katkısıyla Türkiye'nin küresel ve bölgesel zorluklarla mücadele kapasitesinin arttığını ifade etti.

GERİ BİLDİRİMLER TÜRKİYE'YE SERMAYE GİRİŞLERİNİN ARTACAĞINA İŞARET EDİYOR

Yatırımcılar da Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inançlarını ve ülkedeki yatırımlarını daha da artırmak istediklerini dile getirerek son yapılan sukuk ihracının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.