ABD'li yatırımcılar rotayı Türkiye'ye çeviriyor! "Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inanç arttı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tamamladığı ABD ziyareti kapsamında birçok görüşme gerçekleştirirken yatırımcılar, Türkiye'nin son sukuk ihracının başarıyla yapıldığını ve ülkedeki yatırımlarını daha da artırmak istediklerini ifade etti.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Nebati, Washington'da gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bahar Toplantıları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.
Ziyaret kapsamında Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra İtalya, Singapur, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Nebati, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP-26), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanları ve ekonomiden sorumlu AB Komiserinin yanı sıra Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Direktörü ile önemli temaslarda bulundu.
YATIRIMCILARLA ÜÇ TOPLANTI
Nebati, yatırımcıların yoğun ilgisi karşısında Amerikan Ticaret Odası (AmCham), Uluslararası Mutabakat İçin İş Konseyi (BCIU) ve JP Morgan'ın düzenlediği üç yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya geldi.
Bu toplantılarda küresel ekonomik görünümle birlikte ülke ve sektör özelinde yapılan görüş alışverişine ek olarak, muhataplara Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve ülkedeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgi verildi.