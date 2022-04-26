Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 1,1 milyar TL'lik hibe desteği çiftçi ve tarım girişimcilerini sevindirdi

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çiftçi ve tarım girişimcisine verilecek 1,1 milyar lira hibe desteğinden memnun olduklarını belirterek, "Bu tarz desteklerle çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz." dedi.
Yüksel, Başkan Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımlarına yönelik 32 bin 572 çiftçiyle tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimciye toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği" açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Çiftçilere verilen desteklerin önemine işaret eden Yüksel, ne kadar destek verilirse çiftçinin üretimde o kadar çok kalmasının sağlanabileceğini dile getirdi.
Yüksel, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftçi sayısı azalıyor. Bu tarz desteklerle çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz. Bu bize göre hala yeterli değil, daha planlı ve üretime dayalı desteklerin artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarımsal üretimdeki yüksek girdi fiyatlarının, çiftçilerin sayılarının azalmasına veya alanlarını daraltmasına sebep olduğunu belirten Yüksel, bu kapsamda devletin tarımsal alanların artırılmasına ilişkin çalışmalarının bulunduğunu aktardı.