Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 1,1 milyar TL'lik hibe desteği çiftçi ve tarım girişimcilerini sevindirdi

Yüksel, Başkan Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımlarına yönelik 32 bin 572 çiftçiyle tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimciye toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği" açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçilere verilen desteklerin önemine işaret eden Yüksel, ne kadar destek verilirse çiftçinin üretimde o kadar çok kalmasının sağlanabileceğini dile getirdi.