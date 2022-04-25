Kruvaziyer turizminde hareketlilik artarak devam ediyor





HASTANIN FATURASI DEVLETTEN

Devlet dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği veriyor. Evde yaşayan kişi sayısına göre değişkenlik gösteren destek, Nisan itibariyle kronik hastalar için 150 kilovatsaate çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl üst limiti 137 lira olan elektrik destek tutarının bu yıl için 206 liraya çıktığını belirterek, "Elektrik desteğinin kapsamını kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan vatandaşlarımız için de genişlettik. Cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hastalara, tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini desteklemek için Nisan itibarıyla aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutarında destek verilmeye başlandı" dedi.

Hazal ATEŞ