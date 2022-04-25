Kruvaziyer turizminde hareketlilik artarak devam ediyor

Covid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden kruvaziyer turizminde, 2021'in son çeyreğinde başlayan hareketliliğin bu yıl artarak devam etmesi bekleniyor. Celestyal Cruises Türkiye ve Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, "2022, kruvaziyer sektörü açısından Türkiye'ye yeniden dönüşün yılı olacak. Celestyal Cruises gemileri yıl boyu Türkiye limanlarına 100'ün üzerinde sefer gerçekleştirecek. Sektörde Türkiye'ye gelmesi beklenen gemi sayısı ise 600'ün üzerinde" dedi. MSC Cruises Ülke Müdürü Burak Çalışkan da "Yakın zamanlı hedefimiz 2022'de Türkiye'deki kruvaziyer yolcusu sayısını artırmak. Gelecekte de cruise hareketliliğini artırma hedefindeyiz" diye konuştu.
BİR DİZİ TANITIM
Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın menzilinin büyütülmesi amacıyla hazırlanan strateji taslağına göre, Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, sosyal medyadaki etkili isimlerle işbirliği yapılacak. Türk malı imajına katkı sağlanması için popülerliği artan 'popup mağaza' ve 'pop-up perakende' konseptinin yaygın olduğu ülkeler başta olmak üzere, lüks tüketim ürünleri gibi sektörlerde geçici veya konsept mağazalar açılması desteklenecek.
HASTANIN FATURASI DEVLETTEN
Devlet dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği veriyor. Evde yaşayan kişi sayısına göre değişkenlik gösteren destek, Nisan itibariyle kronik hastalar için 150 kilovatsaate çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl üst limiti 137 lira olan elektrik destek tutarının bu yıl için 206 liraya çıktığını belirterek, "Elektrik desteğinin kapsamını kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan vatandaşlarımız için de genişlettik. Cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hastalara, tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini desteklemek için Nisan itibarıyla aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutarında destek verilmeye başlandı" dedi.
Hazal ATEŞ