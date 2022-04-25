Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kruvaziyer turizminde hareketlilik artarak devam ediyor

    İzmir’in Çeşme ilçesine uzun aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı. İtalya’nın Trieste kentinden hareket eden Artania adlı gemi, dün Çeşme’ye demirledi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’Sea’ferler artıyor

    Covid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden kruvaziyer turizminde, 2021'in son çeyreğinde başlayan hareketliliğin bu yıl artarak devam etmesi bekleniyor. Celestyal Cruises Türkiye ve Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, "2022, kruvaziyer sektörü açısından Türkiye'ye yeniden dönüşün yılı olacak. Celestyal Cruises gemileri yıl boyu Türkiye limanlarına 100'ün üzerinde sefer gerçekleştirecek. Sektörde Türkiye'ye gelmesi beklenen gemi sayısı ise 600'ün üzerinde" dedi. MSC Cruises Ülke Müdürü Burak Çalışkan da "Yakın zamanlı hedefimiz 2022'de Türkiye'deki kruvaziyer yolcusu sayısını artırmak. Gelecekte de cruise hareketliliğini artırma hedefindeyiz" diye konuştu.



    BİR DİZİ TANITIM
    Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın menzilinin büyütülmesi amacıyla hazırlanan strateji taslağına göre, Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, sosyal medyadaki etkili isimlerle işbirliği yapılacak. Türk malı imajına katkı sağlanması için popülerliği artan 'popup mağaza' ve 'pop-up perakende' konseptinin yaygın olduğu ülkeler başta olmak üzere, lüks tüketim ürünleri gibi sektörlerde geçici veya konsept mağazalar açılması desteklenecek.



    HASTANIN FATURASI DEVLETTEN
    Devlet dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği veriyor. Evde yaşayan kişi sayısına göre değişkenlik gösteren destek, Nisan itibariyle kronik hastalar için 150 kilovatsaate çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl üst limiti 137 lira olan elektrik destek tutarının bu yıl için 206 liraya çıktığını belirterek, "Elektrik desteğinin kapsamını kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan vatandaşlarımız için de genişlettik. Cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hastalara, tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini desteklemek için Nisan itibarıyla aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutarında destek verilmeye başlandı" dedi.
    Hazal ATEŞ



        BAKICI PARASINI SİGORTA ÖDEYECEK
        Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti.

        ANTALYA TURİSTTE 1 MİLYONU AŞTI
        Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 18 bin 246 oldu. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin turisti ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde yüzde 147'lik artışa imza attı. Sadece Nisan'daki artış yüzde 245 oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Ekonomi Kruvaziyer turizminde hareketlilik artarak devam ediyor
            SON DAKİKA