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    • Ekonomi
    • 25.04.2022 08:39
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    • 25.04.2022 08:39
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    25 Nisan KYK ödemeleri yattı mı? KYK burs bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? GSB Mayıs ayı KYK burs - kredi ödemesi sorgulama!

    KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılan KYK ödemeleri için son dakika açıklama geldi. 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı için öğrenciler mayıs ayı ödemelerinin bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burs ödemeleri hakkında açıklama yaparak, merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, 25 Nisan KYK ödemeleri yattı mı? KYK burs bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Mayıs ayı KYK ödemesi sorgulama!

    takvim.com.tr
    25 Nisan KYK ödemeleri yattı mı? KYK burs bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    KYK burslarının yatırılacağı tarih hak sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bayrama az bir süre kala KYK burs ve kredi ödenme tarihleri araştırılıyor. KYK burslarının yatırılma tarihi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklama yaptı. Peki KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce kyk bursu ve kredileri yatırılacak mı 2022?

    KYK BURSLARI YATTI MI, MAYIS AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri 25 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

    Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz." İfadelerini kullandı.

    KREDİ ve BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

    KREDİ:

    Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
    • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
    • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
    • Öğretim kurumunun kapatılması,
    • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
    • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS:

        Başarısız olma,
        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        • Öğretim kurumunun kapatılması,
        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        KREDİ BURSA DÖNŞÜR MÜ, NASIL?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
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        Haberler Ekonomi 25 Nisan KYK ödemeleri yattı mı? KYK burs bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? GSB Mayıs ayı KYK burs - kredi ödemesi sorgulama!
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