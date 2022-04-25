25 Nisan KYK ödemeleri yattı mı? KYK burs bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? GSB Mayıs ayı KYK burs - kredi ödemesi sorgulama!

KYK burslarının yatırılacağı tarih hak sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bayrama az bir süre kala KYK burs ve kredi ödenme tarihleri araştırılıyor. KYK burslarının yatırılma tarihi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklama yaptı. Peki KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce kyk bursu ve kredileri yatırılacak mı 2022?
KYK BURSLARI YATTI MI, MAYIS AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri 25 Nisan'da hesaplara yatırılacak.
Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz." İfadelerini kullandı.
KREDİ ve BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
KREDİ:
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.