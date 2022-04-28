Market alışverişine gidecek tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. A101 25 Nİsan 2022 güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Katalogda temel gıda ürünleri, elektronik ürünler (cep telefonu, plazma, kulaklık) beyaz eşya, züccaciye ve giyim ürünleri yer alıyor. İndirim günleri başladı. Ramazan Bayramı yaklaşırken zincir marketler de bayrama özel fiyatlarını güncelliyor. Bu kapsamda A101 indirimli ürünler listesini yeni haliyle paylaştı. İşte A101 25 Nisan 2022 tuz, şeker, Ayçiçek yağı, çay, tuvalet kağıdı, spot ürün fiyatları!