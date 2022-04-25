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    • Ekonomi
    • 25.04.2022 13:30
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    • 25.04.2022 13:30
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    İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan tarihi açıkladı: Banka hesaplarına yatacak

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

    Bakan açıkladı: 29 Nisan’da hesaplarda

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.



    "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır."



    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Ekonomi İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan tarihi açıkladı: Banka hesaplarına yatacak
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