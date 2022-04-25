🚘26 Nisan benzin ve mazota indirim geldi mi? 🚦Motorin fiyatları indirim son dakika! 1 LT benzin ve motorin kaç para? BP, Shell, PO güncel akaryakıt fiyatları!

Hafta başında güncel benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları bugün 102,38 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşün ardından araç sürücüleri benzin ve mazota indirim gelip gelmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Motorin fiyatları indirim son dakika geldi mi? 25 Nisan benzin ve mazota indirim gelecek mi? 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar!