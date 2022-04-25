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    • Ekonomi
    • 26.04.2022 09:07
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    • 26.04.2022 09:08
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    Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? Emekli, memur, memur emeklileri, engelli maaşları erken yatacak mı?

    Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs'a denk geliyor. Emekliler, memurlar, engelliler maaş ödemelerinin erken yatırılıp yatırılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Emekli, memur, memur emeklileri, engelli maaşları erken yatacak mı? Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    emekli maaşları erken yatacak mı 2022+

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Önceki senelerde emekli maaşları bayramlardan önce ödenmişti. Emekli sandığı emeklileri için ise, maaşların bu sene bayrama denk gelmesi nedeniyle erken ödeme talimatının verilmesi bekleniyor. Peki, Emekli, memur, memur emeklileri, engelli maaşları erken yatacak mı? Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? İşte tüm merak edilenler!

    EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ödemlerinde yığılmanın önüne geçmek için emekli aylık ödemelerini farklı günlerde gerçekleştiriyor.

    4/c kapsamında (Emekli Sandığı) emekli olan kişiler her ayın 1 – 5'i arasında maaş ödemelerini alırken, SSK ve Bağ Kur emeklileri için 17 ve 28 arasında ödeme gerçekleştiriliyor.

    Emekli vatandaşların emekli maaşları eğer cumartesi gününe denk geliyorsa cuma günü, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü alırlar.

    Bu yıl 2 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı için SGK ve Bağkur emeklileri maaşlarını almış olacak.

    Henüz resmi bir açıklama gelmese de, önceki yıllarda emekli maaşları bayramlardan önce ödenmişti. Emekli sandığı emeklileri için ise, maaşların bu sene bayrama denk gelmesi nedeniyle erken ödeme talimatının verilmesi bekleniyor.

        ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

        Engelli ve evde bakım maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz bayram öncesi maaşlar hesaplara aktarılmıştı. Benzer bir kararının bu bayram da alınması bekleniyor.

        MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

        Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağına dair resmi açıklama gelmedi.

        MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞLAR ERKEN Mİ YATACAK?

        Memur emeklilerine ayrıca erken maaş da söz konusu olacak.
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        Haberler Ekonomi Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? Emekli, memur, memur emeklileri, engelli maaşları erken yatacak mı?
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