E-Ticarette haksız rekabete son! Ağır cezai yaptırımlar yolda: 10 milyon TL ceza kesilebilecek





SİTEDEKİ KONTROLÜ KENDİSİ YAPACAK

E-pazaryeri, platformda malını satan satıcı ile tüketiciden elde ettiği verileri rekabet ederken kullanamayacak. 1 yılda 10 milyar TL'nin üzerinde satış yapan online platformlar, satıcılar tarafından sunulan içeriği, mal veya hizmetle ilgili mevzuata aykırı hususları tespit için kontrol ekibi oluşturacak. Bu ekibin incelemelerini bakanlığa rapor edecek. Ekip oluşturmayan platforma 100 bin TL'den az olmamak üzere bir yıllık satış tutarının on binde 5'i kadar ceza kesilecek. Sözleşmede yoksa veya yazılı onayı alınmadıysa satıcının marka veya işletme adını kullanarak pazarlama ve tanıtım faaliyeti yapamayacak. Pazaryerlerinin ödeme hizmetleri, kargo ve lojistik faaliyetlerine sınırlama getirilecek. Bakanlık, satışa aracılık eden şirketlerin toplam indirim tutarının üst sınırını, mal ve hizmet sektör ve kategorileri itibarıyla belirleyebilecek.

HEM HİZMET HEM MAL SATIŞI YAPILAMAYACAK

E-Ticaret pazaryerleri hem hizmet hem de mal satışı yapan yerler olamayacak. Turizm, eğitim, sağlık, sigortacılık, danışmanlık, kültür, sanat, eğlence, spor ve istihdam hizmeti sektörleri ile gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinin bir veya birkaçına aracılık hizmeti sunan, başka bir sektörde aracılık faaliyetinde bulunamayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, aykırılığı devam ettirene 10 milyon TL ceza kesilecek. Erişim engeli de getirilebilecek.