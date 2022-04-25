KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Borsa kodu...

KİMPUR HAKKINDA

1983: Kimteks Kimya, suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya sektörlerine hammadde tedariki sağlanması amacıyla kurulmuştur.

1999: Poliüretan Sistem Evi yatırımı ile Ayakkabı Taban Sistemleri, Esnek Köpük Sistemleri, Sert Köpük Sistemler, Polyester Polioller ve Case Kaplama, Yapıştırıcı, Mastik ve Elastomerleri'de içeren 5 ana ürün grubunda üretim, satış ve dağıtıma Hadımköy tesisinde başlamıştır.

2008: Üretim tesisi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmıştır. Halen üretime Gebze'deki tesiste devam edilmektedir.

2009: Devam etmekte olan ayakkabı sektörünün yanı sıra izolasyon paneli ve beyaz eşya sektörü için izolasyon amaçlı sert köpük sistemleri geliştirilerek ürün grubuna eklenmiştir.

2010: Otomotiv ve mobilya endüstrisinde kullanılmak üzere esnek köpük sistemleri (FLEX) geliştirilmiş olup ürün grubuna eklenmiştir.

2015: Kimteks Kimya, iki iş grubunda iki farklı firma olarak devam etme kararı alarak asimetrik bölünme işlemi ile poliüretan iş kolunu Kimpur şirketi altında yürütme kararı aldı. Kimteks Kimya hammadde distribütörlük ve dağıtım faaliyetlerine devam etmektedir.

2016: Kimteks Poliüretan, "Yeniden Yapılanma – Değişim" programı başlatmış olup 26 kişilik Ar-Ge ekibi kurulmuştur.

2020: Poliüretan hammadde satışları başlatılmıştır.

2021: EVA ürün grubunda üretim faaliyeti göstermek üzere Kimplast firmasının kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Avrupa'da faaliyetleri genişletmek amacıyla bir şirket satın alınması için karar alınmıştır. Malta merkezli olmak üzere %100 Kimpur iştiraki olan Kimpur Malta kurulmuştur.