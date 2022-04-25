KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Borsa kodu...

Kimpur halka arz sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar şimdi, "Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? " sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...
KİMPUR HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapıldı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlenmişti. Halka arz sonuçları hakkında henüz açıklama gelmedi...
KİMPUR HALKA ARZ DETAYLARI
Şirket: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı (%35) ve Ortak Satışı (%65)
Halka Arz Yöntemi: "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" – Oransal Dağıtım
Halka Arz Edilecek Hisseler: 3.000.000 TL (ek satış dahil 37.950.000 TL)