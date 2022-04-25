Bayram rezervasyonlarındaki hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü! Doluluk oranı yüzde 80'ni aştı

Bayram rezervasyonlarındaki hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "2 yıl aradan sonra en hareketli Ramazan Bayramı olacak. Otellerde yüzde 80'in üzerinde doluluk sağlanacak. Bu dönem için çok büyük bir doluluk oranı" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da tüm tesislerde hareketlilik yaşandığına dikkati çekerek, "Çok iyi bir Ramazan Bayramı olacak. Tatilcilerin bayram için yoğun talebi var" ifadesini kullandı. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyon oranlarının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise "Alaçatı otelleri ve butik otel olarak tabir edilen benzeri nitelikli otel hizmetlerinde konaklama yaklaşık bin-bin 200 lira. Üst kategoriye çıkıldığında bu rakam bin 500-2 bin lira arasında seyrediyor. 5 yıldızlı otellerde kalmak isteyenler de yaklaşık 2 bin 500-3 bin lira arası gecelik fiyat ödeyecek" diye konuştu.