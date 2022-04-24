Lojistik krizi son bulacak! Rusya ile Türkiye ticareti artıyor! Limanlar için harekete geçildi

Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp kapılarında yaşanan karayolu taşımacılığındaki yoğunluk sebebiyle taşımacılığın daha çok deniz tarafına kaydırılması planlanıyor.
Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sanayicilere gönderdiği yazıda, Novorossisk Limanı'nda, Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Kovid-19 pandemisi sürecinde, kara sınır kapılarının kapanması nedeniyle denizyolu taşımacılığının öneminin arttığı, Türkiye'nin karayolu ile gerçekleştirdiği dış ticaret güzergâhlarının denizyolu ile çeşitlendirilmesinin öneminin bir kez daha tekrar ortaya çıktığı vurgulandı.