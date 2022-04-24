Lojistik krizi son bulacak! Rusya ile Türkiye ticareti artıyor! Limanlar için harekete geçildi

Ayrıca Soçi'nin Ro-Ro gemi seferlerine açılması ile ilgili de bazı girişimleri olabileceği, Kavkaz Limanı'nın 5 metre kadar drafta sahip gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro/Pax operasyonu için altyapısının hazır olduğu ve yolcu gümrüklemeye de müsait altyapılarının bulunduğu ifade edildi.

Kavkaz Limanı'na seyir yaparken Kerç Boğazı geçişlerinde yaşanan sorunların minimize edildiğini, Kerç Boğazı'na gemi geçişlerindeki beklemelerin 2 saatten fazla sürmediğini Türkiye'ye bildiren Rusya, karayolu nakliyecilerinin Kavkaz'ı bir transit liman olarak kullanabileceklerini Ulaştırma Bakanlığı'na iletti.

Yazıda Türkiye'nin denizcilik sektörünün, şu aşamada Kavkaz Limanı'nı ve önümüzdeki dönemde de Novorossisk Limanı'nı Ro-Ro ve Ro- Pax operasyonları için kullanabileceği, bakanlığın konuyu hassasiyetle takip ettiği belirtildi.