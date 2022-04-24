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    • Ekonomi
    • 24.04.2022 09:26
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    • 24.04.2022 09:28
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    DÜŞTÜ! Rampadan aşağı sürükleniyor! 24 Nisan ALTIN FİYATLARI! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?

    24 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Hafta içinde karmaşık bir grafik sergileyen altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlamıştı. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 918 bin 700 lira, en yüksek 927 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 918 bin 700 liradan tamamladı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında son durum merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Altın neden düşüyor, yükselecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    DÜŞTÜ! Rampadan aşağı sürükleniyor! 24 Nisan ALTIN FİYATLARI! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?

    Piyasaların kapalı olduğu 24 Nisan Pazar günü altın almak ya da satmak isteyenler Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Altın neden düşüyor, yükselecek mi? İşte merak edilenler!

    24 NİSAN PAZAR ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    915,27

    915,67

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.495,00

    1.510,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.989,00

    3.021,00

    TAM ALTIN

    5.968,00

    6.019,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        6.100,00

        6.192,00

        ATA ALTIN FİYATI

        6.115,00

        6.176,00



        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        504,19

        603,99

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        833,56

        859,94

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        Haberler Ekonomi DÜŞTÜ! Rampadan aşağı sürükleniyor! 24 Nisan ALTIN FİYATLARI! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?
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