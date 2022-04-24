Piyasaların kapalı olduğu 24 Nisan Pazar günü altın almak ya da satmak isteyenler Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Altın neden düşüyor, yükselecek mi? İşte merak edilenler!