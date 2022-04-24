Piyasaların kapalı olduğu 24 Nisan Pazar günü altın almak ya da satmak isteyenler Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Altın neden düşüyor, yükselecek mi? İşte merak edilenler!
24 NİSAN PAZAR ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
915,27
915,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.495,00
1.510,00
YARIM ALTIN FİYATI
2.989,00
3.021,00
TAM ALTIN
5.968,00
6.019,00