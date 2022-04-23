Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı?

Tüm illerden vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi merak konusu oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl artıp artmayacağı, ne zaman hesaplara yatacağı netleşmeye başladı ve detaylar yakından takip ediliyor. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak" denildi.
4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.