Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı?

1. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2. BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU GEREKİR Mİ?

Hayır. Emekli bayram ikramiyesi ödemesi için bir başvuru gerekmiyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

3. EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.