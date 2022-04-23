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    • Ekonomi
    • 24.04.2022 12:08
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    • 24.04.2022 12:09
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    Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı?

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş başladı.

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Tüm illerden vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi merak konusu oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl artıp artmayacağı, ne zaman hesaplara yatacağı netleşmeye başladı ve detaylar yakından takip ediliyor. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

    Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

    RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak" denildi.

    4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.

        1. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        2. BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU GEREKİR Mİ?

        Hayır. Emekli bayram ikramiyesi ödemesi için bir başvuru gerekmiyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

        3. EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

        Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

        4. İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

        Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

        5. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödeme 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Emekliler TC kimlik numarasının son rakamına göre sırayla ikramiyelerini hesaplarında görecek. Bayram gelmeden tüm ödemeler de tamamlanmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1-8 Temmuz haftasında ödenecek.

        6. YENİ EMEKLİ OLAN BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

        İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

        Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

        7. KİM KAÇ TL ALACAK?

        Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2.200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran yüzde 75. Yani 825+825 TL olmak üzere 1.650 TL ödeme aldılar.

        Bu yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak.
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        Haberler Ekonomi Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı?
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