Bayram tatili yüzde 50 arttı (Ekonomi haberleri)

Bayramda tatile çıkacak vatandaşların yoğun talebi sonrasında fiyatları yüzde 50 arttı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, Ege ve Akdeniz bölgesindeki otellerde 2 kişilik bir gece konaklama bedelinin 2 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar çıkacağını söyledi. Bacaksız, " 5 günlük bir tatilin bedeli ulaşımla birlikte 20 bin TL dedi" dedi. Vatandaşlar yabancılara sunulan düşük fiyatların yerli turiste de uygulanmasını istedi.

SAVAŞTAN KAÇAN ANTALYA'YA GELDİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya gelen Ukraynalılar, aylığı 20-40 bin liradan daire kiralayıp, yıllık peşin ödüyor. 2021'e göre 2022 yılı Mart ayında Rusların konut satın alımı yüzde 30 artarken, Ukraynalılarda artış yüzde 80'e ulaştı. 2021 yılı ilk 3 aylık döneminde Ruslar, 938 konut satın aldı. 2022'de rakam 1535'e yükseldi. Ukraynalılar, geçen yıl ilk 3 ayda 222 konut alırken rakam bu yıl 381'e yükseldi.

VESTEL EVSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATTI

Vestel, Evsel Dönüşüm Projesi ile sürdürülebilir bir dünya için adım atmak isteyen tüketiciyi ileri ve geri dönüşüm ekosisteminin içine dahil ediyor. Buna göre kullanılmayan eski elektronik ürünler Vestel Yetkili Servisleri tarafından tüketicinin evinden alınarak hurdaya dönüştürülecek. Elde edilen gelir ise doğal yaşamı koruma projelerinde kullanılmak üzere bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Tüketicimizi de sürdürülebilirlik faaliyetlerimize dahil ediyor, evsel dönüşümü başlatıyoruz. Böylece bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek oluyoruz" dedi.

İKRAMİYE HESABA YATACAK

Emeklilerin 2022 yılı için alacakları ilk ikramiye ödemeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İkramiyeler maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit olarak ödeniyor. Sadece dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranında ödeme alacak. Bu yıl ikramiyeler bir değişiklik olmaz ise 1.100 TL olarak ödenecek. İkramiye almak için emeklilerin herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor. İkramiyeler emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. 27-28 Nisan tarihlerinde SSK emeklileri ikramiyelerini alırken 29 Nisan tarihinde ise Bağ- Kur ve memur emeklileri ikramiye ödemelerini almış olacak.