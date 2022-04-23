Savaştan kaçan Ukraynalılara parasını konuta yatırdı! Antalya'da Ukraynalıların konut alımı yüzde 80'e ulaştı

17 yıldır Antalya'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Ukraynalı İnna Özderin de yoğun günler geçirdiklerini söyledi. Özellikle Ukrayna'dan gelen sığınmacı ailelere yardımcı olduklarını kaydeden Özderin, "Şu anda Ukrayna'da yaşamak çok mümkün değil. Çok stresli ve zor bir durum. Ukrayna'dan buraya gelenler çok. Daha sakin bir yaşam istiyorlar. Daha çok kiralamayı tercih ediyorlar. Üzüldüğümüz de ağladığımız da oldu. Bir müşterim gelip burada yaşayacaktı. Ancak savaş çıkınca bombaların arasından kaçıp geldiler. Aylığı 7 bin liradan yıllık kiraladılar" diye konuştu.